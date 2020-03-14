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"مياه المنيا" تمد وصلات المياه والصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة

السبت 14/مارس/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ مد وصلات المياه والصرف الصحي، للأسر الأكثر احتياجاً بعدة مناطق بمحافظة المنيا، بتكلفة تتجاوز ٧ ملايين جنيه، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.


وأوضح المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة انتهت خلال فبراير الماضي، من تنفيذ 300 وصلة لمياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاً بتجمع قروى (بنى حِرام - البدرمان - دلجا - كفر خزام - عزبة البرج) بمركز ومدينة دير مواس، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان، وإدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، بجانب تنفيذ ٢٨٤ وصلة لمياه الشرب، بمركز سمالوط، وتنفيذ خط مياه بنجع جفال بسمالوط، لخدمة ١٠٠ أسرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إلى أنه جارٍ تنفيذ خطوط مياه بطول ١٣٥٠ م، و٢٠٠ وصلة منزلية، بقرية جزيرة شيبة الشرقية، بمركز أبوقرقاص، بجانب تنفيذ أعمال تدعيم وإحلال خطوط المياه بطول 2900 م، وتنفيذ ٤٥٠ وصلة مياه، بقرية زعبرة بدير مواس.


وأضاف أنه تم تنفيذ 3500 وصلة منزلية للصرف الصحى، ضمن مشروع صرف صحى (تانوف)،
وتم تكليف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات توصيل خدمات المياه والصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً.


وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات لخدمة المواطنين داخل المحافظة.

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