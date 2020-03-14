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رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد سير العمل لشبكات الصرف الصحى

السبت 14/مارس/2020 - 12:17 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بتفقد سير العمل لشبكات الصرف الصحى وأعمال الصيانة الجارية بالمحطات، ومنظومة النظافة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز للمشروعات والمرافق، ومديرو إدارات التنمية والتشغيل والصيانة بالجهاز.


وتفقد المهندس محمد القصرى، ومرافقوه خلال جولتهم، الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية وأرض المخازن، الأحياء السكنية بالمدينة، ومناطق  إبنى بيتك (أ ، ب ، ج)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات من أعمال، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع القطاعات بالمدينة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتكثيف أعمال الزراعة بواجهة المدينة.


وقال المهندس محمد القصرى، إن مدينة النوبارية الجديدة، شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة فى أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء لما لها من مردود إيجابى فى الحفاظ على البيئة من التلوث، ولا سيما المناطق السكنية بواجهة المدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً للنهوض بالمدينة  لتكون فى مقدمة مدن الجيل الأول.


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