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مهرجان "إعصار" لمحمد رمضان يتخطى النصف مليون مشاهدة

السبت 14/مارس/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حقق مهرجان "إعصار تسونامي" للفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا، وذلك عقب مرور ساعات قليلة عقب طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،حيث بلغ عدد مشاهداته حوالي نصف مليون مشاهدة.

يُشار أن أغنية "إعصار تسونامي" من كلمات إسلام شنيدي، إسلام كنكة،توزيع الديزل، ألحان المدفعجية.

وفي سياق آخر، يخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي،إنتاج سينرجي،وهو بطولة محمد رمضان،روجينا،أحمد زاهر، نور،نجلاء بدر،عبد العزيز مخيون، إدوارد،صفاء الطوخي،رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز،محمد حاتم،ريم سامي،سلوى عثمان،أحمد داش، إنعام الجريتلي،حازم إيهاب، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
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