"مرضى كورونا" يتعرضون لهجوم إلكتروني

تعرضت منشأة طبيبة في التشيك كانت تعالج سيدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد لهجوم إلكتروني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المنشأة الطبية كانت تجري ما يصل إلى 20 اختبارًا للفيروس يوميا منذ بدء تفشي المرض، مضيفة أنها كانت تحتضن امرأة مسنة أصيبت بـ"كورونا" قبل أيام قليلة.

ويوم الخميس الماضي، تعرضت حواسيب المنشأة الطبية، لهجوم إلكتروني استهدف بيانات المرضى، على ما يبدو لاستخدامها في الأبحاث.

وأصدرت السلطات في التشيك، بعد الهجوم الإلكتروني قرارًا لمنع موظفو المنشأة من إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى حين التأكد من سلامتها.

وفتحت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني والمعلوماتية، تحقيقا في الهجوم الإلكتروني الذي طال الحواسيب، بحسب ما قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش.

وقد أفاد متخصصون في الأمن الإلكتروني، بأن المنشآت ستكون هدفا رئيسا للقراصنة خلال هذه الفترة، مع وجود أزمة صحية عالمية متمثلة في فيروس "كورونا"، مشيرين إلى أن المخترقين سيستهدفون بالأساس بيانات المصابين.