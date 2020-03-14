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يوفنتوس ينقلب على بيانيتش

السبت 14/مارس/2020 - 12:09 م
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بيانيتش
بيانيتش
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي في طريقه للاستغناء عن خدمات نجم كبير في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووفقاً لما ورد عن صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يبدو أنه في طريقه للتخلي عن خدمات نجم وسطه البوسني ميراليم بيانيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأثار المردود السيء لبيانينش غضب مدربه ماوريسيو ساري، والذي أسقطه من حساباته في مباراة ديربي إيطاليا الأخيرة ضد إنتر ميلان، والذي حسمها اليوفي لمصلحته، قبل إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا.

 

وأكدت التقارير أن فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي يراقبان عن كثب وضعية الدولي البوسني صاحب الـ30 عاماً.

 

وأشارت الصحيفة، لأن يوفنتوس سيتسغل الأموال المنتظرة من صفقة بيانيتش، ويقوم بالتوقيع مع أحد النجمين، ساندرو تونالي لاعب بريشيا، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.


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يوفنتوس الدوري الايطالي اخبار الرياضة

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