بعد أزمتها الصحية.. نشوى مصطفى: "خايفة أكون ظلمت حد"

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة شكر لمن اهتم بأزمتها الصحية الأخيرة، حيث أعلنت عن إصابتها برباط صليبي نتيجة تعرضها لعملية إنزلاق خطيرة.









وكتبت نشوى، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف ألف شكر لكل الطيبين اللي دعواتهم طبطبت على قلبى ونفسى أقدر أرد عليكم يا أحبايبى واحد واحد أصدقائى وزملائى وأساتذتى والله بأشكركم من قلبي".









وأضافت: "بس خايفة يكون اللي حصل لى بسبب أنى ظلمت حد أو أذيت حد من غير قصد فلو عملت كده ربنا يسامحنى وفيه صيغة للاستغفار، بتعتبر رد اعتبار لأى حد ليه حق عندى، أستغفر الله العظيم لي ولوالدى ولأصحاب الحقوق عليّ، ربنا يغفر لنا جميعاً ذنوبنا اللي عارفينها وذنوبنا اللي مش واخدين بالنا منها".