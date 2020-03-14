Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

السبت 14/مارس/2020 - 11:39 ص
Advertisements
غرق كمبوند دريم في مياه الأمطار
غرق كمبوند دريم في مياه الأمطار
الفجر
Advertisements
"الأزمة مستمرة، الطقس يكشف فشل مسؤولي دريم، انهيار كمبوند دريم لسوء إدارته"، هكذا الحياة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، داخل كمبوند دريم، الذي يدفع شاغليه أموال كثيرة باستمرار خاصة تحت بند "وديعة الصيانة"، وأصبح الكمبوند عبارة عن "خرابة" في ظل أزمة الاضطرابات في حالة الطقس التي تشهدها البلاد.

- فشل العاملين والمسؤولين في إدارة أزمة الطقس
"مسؤولون خارج الخدمة لا يتحركون، فشل كافة العاملين داخل الكمبوند في إيجاد حلول للأزمة"، تصريحات وكلمات تحمل كلمات مؤلمة من قبل سكان الوحدات في "دريم"، بعد فشل جميع محاولاتهم في الوصول إلى أي مسؤول داخل الكمبوند.

- انقطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة حتى الآن
"انقطاع الكهرباء 72 ساعة"، مسلسل مستمر من الفضائح التي تهدد معيشة وحياة سكان الوحدات داخل "دريم"، فضلًا عن فشل مسؤولي الكمبوند الذريع في التعامل مع أزمة الطقس، ويوجد كميات كبيرة من المياه لم يتم رفعها حتى الآن، وتعطل شبكة الكهرباء بالكامل داخل الكمبوند.

- فشل وإهمال مسؤولي الصيانة في الرد على المواطنين
ومع استمرار مسلسل الإهمال داخل كمبوند "دريم"، لم يرد مسؤولي الصيانة على أي مواطن، وفشلهم في إدارة الأزمة والتواصل مع سكان الوحدات، وعن أزمة الكهرباء، حاول عدد من المسؤولين داخل الكمبوند، إلقاء اللوم على شركة الكهرباء ووزارة الكهرباء.

- حيلة مسؤولي الكمبوند "فنكوش".. و"الكهرباء": "الأزمة داخل دريم معندناش مشاكل"
لم تهدأ الأوضاع، ولكن تواصل سكان الوحدات، مع شركة الكهرباء والوزارة، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي مشاكل، وأن كافة المشكلات بعيدة كل البعد عن الشركة ولها علاقة بإدارة الكمبوند.

- وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الشاغلين وهتافات ضد أحمد بهجت
ونظم المواطنون وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الشاغلين، وهتافات ضد أحمد بهجت، منددين بما يحدث داخل الكمبوند من فشل وإهمال وسوء تعاملهم مع سكان الوحدات، مطالبين بسرعة تغيير الإدارة الحالية، التي تثبت يومًا بعد يوم أنها فشلت ولم تفلح في احتواء الأزمة وإدارة الموقف الحالي، وحل كافة مشاكلهم المستمرة منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة.

وتلقت "الفجر" العديد من الشكاوى، منذ الخميس الماضي حتى الآن، على الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سكان "كمبوند دريم"، وعلى الفور توجه أحد المحررين إلى الكمبوند، وتأكد من صحة الشكاوى المقدمة، فضلًا عن سوء الخدمات التي يتلقونها رغم دفعهم أموال لإجراء أعمال الصيانة وجاهزيتهم لأي كوارث طبيعية قد تحدث في أي وقت، إلا أن الإدارة فشلت في إدارة الأزمة الحالية، فضلًا عن فشلها في إدارة كافة الأزمات داخل الكمبوند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كمبوند دريم غرق كمبوند دريم غرق دريم دريم خبر عاجل اهم اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة اخبار دريم

أخبار تهمك

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 12 ساعة

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة ليفربول يوجه نقدا لاذعا لـ"صلاح"

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 8 ساعات

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مديرة مركز بناة الغد: أزمة الكهرباء تزيد معاناة غزة.. وتهدد التعليم والصحة

"مطالب بالتنمية الاقتصادية".. التفاصيل الكاملة لتظاهرات العراق

سيارات لشفط المياه من شوارع شبين القناطر (صور)

أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار

إنجاز العقارية اسم فرض نفسه بقوة مبيعاته في سوق العقارات

"المجتمعات العمرانية" تتفقد ١١٨٥ عمارة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

11:01 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الثلاث المهلكات

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الأخوة فى الإنسانية

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: "كورونا المرعب" وباء في خبر كان

DMCA.com Protection Status