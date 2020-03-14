أبرزها الفستان التايجر.. 3 أوجه تشابه بين ياسمين صبري وهيفاء وهبي



أثارت خطوبة رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة مع الفنانة ياسمين صبري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلق رواد السوشيال ميديا في عمل مقارنة بين ياسمين صبري وطليقته هيفاء وهبي، فوجدوا هناك أشياء مشتركة جمعت بينهما.





لذلك يرصد لكم 'الفجر الفني' أبرز الأشياء المشتركة بين النجمتين:



١_الحسنة



اشتركا النجمتين ياسمين صبري، وهيفاء وهبي في وجود حسنة بجانب فمهمها، هذا الأمر الذي جعل الكثير من رواد السوشيال ميديا يسخرون من هذا قائلين"أبو هشيمة بيحب الحسنات".





٢_الفستان التايجر



ارتدت ياسمين صبري اثناء خطبتها ل'ابو هشيمة' فستان 'تايجر'، يشبه بشكل كبير نفس الفستان التي ارتدته هيفاء أثناء تواجدها مع أبو هشيمة في أحد المناسبات، الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا يسخرون من هذا قائلين'التايجر يجمعهم'.



٣_الفستان الترتر



ظهرت ياسمين صبري في مهرجان الجونة السينمائية بإطلالة سبقتها إليها هيفاء وهبي، وارتدتها في حفل اختيار ملك جمال لبنان لعام 2019، حيث ارتدا كلا من النجمتين فستان طويل براق من توقيع 'يوسف الجسمي'، وكان الاختلاف فقط في اللون، فياسمين اعتمدت على اللون الفضي، بينما هيفاء على اللون الذهبي.