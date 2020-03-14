Advertisements
Advertisements
Advertisements

بكلمات مؤثرة.. ديانا حداد ترثي جدتها

السبت 14/مارس/2020 - 11:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
رثت الفنانة ديانا حداد، جدتها التي وافتها المنية أمس، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر".

وكتبت ديانا حداد، في تغريدتها قائلة: "اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها و اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين .. رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة امي الغالية". 

جدير بالذكر أن ديانا حداد، أعلنت صباح أمس الجمعة،على حسابها الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر وفاة جدتها قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله جدتى الغالية والدة والدتى، رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ أقل من ساعتين

أسطورة ليفربول يوجه نقدا لاذعا لـ"صلاح"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ أقل من ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 8 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ ساعة و 9 دقيقة

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

11:01 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: 9 مارس

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الثلاث المهلكات

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الأخوة فى الإنسانية

DMCA.com Protection Status