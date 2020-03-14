بكلمات مؤثرة.. ديانا حداد ترثي جدتها

وكتبت ديانا حداد، في تغريدتها قائلة: "اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها و اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين .. رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة امي الغالية".



