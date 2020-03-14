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بكلمات مؤثرة.. ديانا حداد ترثي جدتها
السبت 14/مارس/2020 - 11:22 ص
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الفجر الفني
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رثت الفنانة ديانا حداد، جدتها التي وافتها المنية أمس، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر".
وكتبت ديانا حداد، في تغريدتها قائلة: "اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها و اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين .. رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة امي الغالية".
جدير بالذكر أن ديانا حداد، أعلنت صباح أمس الجمعة،على حسابها الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر وفاة جدتها قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله جدتى الغالية والدة والدتى، رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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