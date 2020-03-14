المفوضية الأوروبية تحذر من نمو اقتصادي سلبي خلال 2020

ذرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الجمعة من ان الاقتصاد في أوروبا سيسجل نسبة نمو سلبية بسبب التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورنا.









وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي بانه من المرجح جدا ان ينخفض النمو لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي بأكمله الى ما دون الصفر هذا العام" مشيرا الى ان القراءة النهائية "قد تكون بقدر معتبر دون الصفر".