"البيئة" تراقب أوضاع المحميات الطبيعية في سوء الأحوال الجوية

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الوضع البيئي لمحمية وادي دجلة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة عقب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد؛ اطمئنانا وحفاظا على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للمحمية.





وقالت: إن الوضع مستقر ولا يوجد أي تهديدات على مواردها الطبيعية، حيث تشير تقارير المتابعة اللحظية إلى أن وادي دجلة يقوم بدورة ووظيفته بكفاءة واقتدار، وإنه يجري في مساره الطبيعي إلى نهر النيل، حيث حرصت الوزارة على عدم وجود عوائق تمنع سريان وتدفق مياه السيول والأمطار إلى مستقرها الطبيعي في النيل، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة (حي طره والمعادي) ووزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة المعادي.





وأكدت فؤاد، على اتخاذ الوزارة كافة التدابير؛ للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، واستمرار إغلاقها أمام الزائرين حتى تحسن الأحوال الجوية.





وكانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



