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"المركزى الكندي" يخفض سعر الفائدة بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

السبت 14/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي الكندي عن تخفيض سعر الفائدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


وأعلن البنك المركزي اليوم الجمعة وعلى خلاف خطة البنك أن الفائدة الأكبر لديه سيتم تخفيضها بنسبة نصف نقطة أساسية إلى 0.75 %. تعد هذه هي ثاني أكبر خطوة تتخذ بشأن الفائدة الرئيسية خلال أسبوع.
وأشار البنك المركزي إلى استعداده لمزيد من تخفيض سعر الفائدة.


وقال رئيس البنك ستيفين بولوز إن الاقتصاد الكندي مهدد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف أن الأزمة لها عواقب وخيمة على الأسر الكندية والاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن أسعار النفط التي هبطت بشدة مؤخرا تلقي بظلال كثيفة على النمو الاقتصادي.
تعتبر كندا من كبار منتجي النفط في العالم.
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