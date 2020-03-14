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فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم

السبت 14/مارس/2020 - 11:19 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم ما يرفع عدد الإصابات إلى 38 إصابة.

 

وقد سجلت السلطات الصحية في فلسطين، يوم الخميس الماضي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 120 ألف شخصن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

 

وطمأن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المواطنين على الحالات الثلاثين الخاضعة للحجر الصحي في مدينة بيت لحم وفي طولكرم، مع إضافة حالة واحدة سجلت هذا اليوم في مدينة بيت جالا"، مشيرًا إلى أن الحالة الجديدة هي "فتاة عشرينية والسبب مخالطتها لمصابين".

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فيروس كورونا فلسطين عدد الاصابات بيت لحم 3 حالات اصابات

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