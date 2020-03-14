راغب علامة يوجه رسالة لكل العاملين بالمجال الطبي.. فماذا قال؟

وجه الفنان اللبنانى راغب علامة رسالة لكل العاملين بالمجال الطبي في البلاد المختلفة سواء الأطباء أو الممرضين،وذلك لجهودهم الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا.



كتب راغب علامة تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"،قال فيها: "الجنود المجهولين المدافعين عن كل واحد فينا، يواجهون الكورونا لكى لا تصل إلينا، مليار تحية لكل فرد فيكم".



فى سياق آخر، يتعاون الفنان راغب علامة للمرة الأولى مع الشاعر عمرو المصري في أغنية جديدة تنتمي للون الدرامي، وهى من ألحان عمرو الشاذلي، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.





والجدير بالذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "كان غيرك أشطر" وهي من كلمات خالد المريخي،ألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.