برلمانية: الحكومة أدارت موجة الطقس السيىء بكفاءة عالية

أشادت منى منير، عضو مجلس النواب، بدور الحكومة في إدارة أزمة موجة الطقس السيىء، والتعامل باحترافية لمواجهة تلك الموجة دون وقوع أي خسائر أو ضرر للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وحياة أسرهم.





وأوضحت منير، في بيان، اليوم السبت، أن المحافظين ورؤساء الأحياء تابعت عن كثب تطورات الأحوال الجوية، وقدمت كافة الدعم الأهالي، ودفعت بعدد كبير من العربات لإزالة مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع الرئيسية، والعمل على عدم تعطيل المرور والسيارات.





ولفتت، إلى أن الحكومة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيىء، اعتمادا على خطة واستراتيجية عمل منسقة مع كافة الجهات والمؤسسات للتعامل مع تداعيات هذه الموجة.





وأشادت عضو مجلس النواب، بوعي المواطنين ومساعدتهم لأي محتاج في تلك الظروف، والتزامهم بالتعليمات التي تصدرها سواء الوزراء أو هيئة الأرصاد الجوية، منوهة بأن جميع الجهود تضافرت ونتج عن ذلك الكفاءة العالية في إدارة الأزمة.





وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.





كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، على بعض المناطق، وتكون رعدية أحيانًا بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة والأمطار متوسطة، على بعض المناطق والرياح معتدلة.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 21 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 21، والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20، والصغرى 11، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 24، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 21، والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14.



