هل سيخضع تامر حسني لإجراء عملية جراحية؟.. الفنان يجيب

تامر حسني يعلن تأجيل حفله بلندن

الفنان تامر حسني أعلن عن اعتذاره عن إحياء حفله القادم الذي كان من المقرر اقامته يوم 4 من شهر إبريل المقبل في لندن، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

كتب تامر حسني منشورًا قال فيه :"جمهوري الغالي في لندن وحشتوني جدًا،و كنت فرحان جدًا بحفلنا القادم،ولكن بعد تفشي الأمراض بهذا الحجم في العالم كله سامحوني مش هقدر أساهم في تجمعات جماهيرية و خصوصًا حفلنا في مسرح مغلق حرصًا على سلامتكم".

وتابع تامر حسني قائلاً :"طلبت من كل منظمين حفلاتي في العالم كله تأجيل كل الحفلات المقامة بأماكن مفتوحه و أماكن مغلقة و بعيدًا عن سياسات البلاد في اعلانها التفصيلي عن حالتها، أنا يربطني بيكم محبة و مسؤلية إنسانية، يشهد عليها ربنا تحتم عليا إن أكون أمين على صحتكم، علشان كده أنا طلبت من منظم حفلتي في لندن شركة Stars Entertainment إنهم يأجلوا الحفل لوقت يكون فيه الأوضاع أفضل و استجابوا فورًا لطلبي و دا موقف نبيل منهم يدل علي إنهم شركة فعلًا محترمة و يهمها مصلحتكم،و إن شاء الله نعمل الحفل في موعد لاحق،لاسترداد التذاكر أو الإبقاء عليها لموعد الحفل الجديد برجاء التواصل مع المسرح و الشركه المنظمة".

والجدير بالذكر أن تامر حسني يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، خالد الصاوي، محمد سلام، زينة.