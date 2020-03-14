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كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ظهرت كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس، في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي، اتجاه القاهرة الجديدة والتجمع، بسبب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالطريق.

وانتقل إلى المكان اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، والقيادات المرورية، لشفط المياه، بواسطة سيارات الشفط، تنسيقا مع محافظة القاهرة، وسحب الكثافات المرورية بالطريق، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وأكد مدير المرور على تكثيف التواجد المروري بالطريق لحين شفط مياه الأمطار المتراكمة، وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.
كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار
كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار
كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار
كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار
كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار
كثافات مرورية أسفل كوبري بلبيس لتراكم مياه الأمطار
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الكلمات المفتاحية

كوبري بلبيس تجمعات مياه الأمطار امطار

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