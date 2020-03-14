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مواعيد مباريات الدوري الإسباني المقبلة بعد التأجيل

السبت 14/مارس/2020 - 11:03 ص
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الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
حسام مجدي
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أول أمس الخميس رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

تأجيل جولتين بالدوري الإسباني الممتاز
وأجل الاتحاد الإسباني منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز والجولة التاسعة والعشرين كذلك لحين إشعار أخر.

موعد انطلاق الجولة المقبلة من الدوري الإسباني الممتاز
وإذا تحسن الوضع قليلا فستعود مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بداية من منافسات الجولة الثلاثين من البطولة.

وستنطلق منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم ٥ أبريل القادم بعشر مباريات يعتبر أهمها مباراة برشلونة وإشبيلية ومباراة ريال سوسيداد وريال مدريد.

متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز
ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٥٨ نقطة من أصل ٢٧ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري وبفارق ٣ نقاط عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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