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عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

السبت 14/مارس/2020 - 11:01 ص
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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
هيثم موسى
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 سيطر فيروس كورونا على جميع المحافل الرياضية خلال الآونة الأخيرة، حتى تم إلغاء جميع الدوريات الأوربية الكبرى وآخرها كان الدوي الإنجليزي.

ولم تكن الدوريات الأوربية فقط التي هددت بالاستمرار مجددا بسبب كورونا بل طالت أيضا المسابقة الأكبر في العالم على مستوى الأندية دوري أبطال أوربا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر أمس الجمعة، تأجيل جميع مبارياته خلال الأسبوع المقبل، في مسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للشباب، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن اقتراح جديد قد يعيد الحياة لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، عن طريق لعب ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وأشارت التقارير إلى أن الأمر سيتم دراسته خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، لوضع بعض التعديلات على البطولة القاري، خاصة بعد زيادة التأييد داخل "يويفا" بأن إقامة الأدوار المقبلة من مباراة واحدة، هو الحل الواقعي الوحيد لاستكمال دوري الأبطال.

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