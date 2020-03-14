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العراق يعلن استهداف قاعدة عسكرية تستقبل القوات الأمريكية بالصواريخ

السبت 14/مارس/2020 - 10:55 ص
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استهداف قاعدة بالصواريخ
استهداف قاعدة بالصواريخ
وكالات
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أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، أن قاعدة التاجي العسكرية تعرضت لقصف بالصواريخ للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، استهدف صاروخ كاتيوشا، قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون في كركوك بشمال العراق، من دون أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح.

 

وبحسب وسائل إعلامية، يعد هذا الهجوم الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر، ما تسبب في مقتل متعاقد مدني أمريكي وبتصعيد بين واشنطن وطهران على أرض العراق.

 

وكانت القوات الأمريكية، قد نفذت ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي أودت بحياة قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل عراقية شيعية مسلحة بينها كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس.

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