تجديد حبس متهمة بممارسة الدعارة في المهندسين 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس سيدة عشرينية العمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة بأحد كافيهات المهندسين، مقابل ألف جنيه في الساعة.





وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء. أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات بالمهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن.





وأفادت التحقيقات، بأن الفتاة تجلس بالكافيه، وتقوم باستقطاب الزبائن عن طريق استبدال بعض الإشارات بينها وبين الزبون، بالإضافة لإغرائه بمفاتن جسدها، حتى يقع في الفخ، ثم يتبادلان أرقام الهاتف المحمول.





حتى بعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ ألف جنيه في الساعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ألف جنيه للساعة.

