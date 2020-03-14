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تجديد حبس متهمة بممارسة الدعارة في المهندسين 15 يوما

السبت 14/مارس/2020 - 11:01 ص
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متهمة
متهمة
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس سيدة عشرينية العمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة بأحد كافيهات المهندسين، مقابل ألف جنيه في الساعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل سقوط فتاة وتدعى "شيماء. أ"، عشرينية العمر، لاتهامها بممارسة الدعارة، بإحدى الكافيهات بالمهندسين، أنها تتردد كثيرًا على الكافيهات لاستقطاب الزبائن.

وأفادت التحقيقات، بأن الفتاة تجلس بالكافيه، وتقوم باستقطاب الزبائن عن طريق استبدال بعض الإشارات بينها وبين الزبون، بالإضافة لإغرائه بمفاتن جسدها، حتى يقع في الفخ، ثم يتبادلان أرقام الهاتف المحمول.

حتى بعد خروجه من الكافية تتواصل معه للاتفاق على مكان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والمبلغ المتفق، وكان المبلغ ألف جنيه في الساعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة في عقدهما الثاني، لاتهامها بممارسة الدعارة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الكافيه، حيث اتفق معها على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ألف جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليهما.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:

- حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

- حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

- استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.

- حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى، أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
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