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حسام داغر عن مسلسل "النهاية": "سابق عصره بمراحل"

السبت 14/مارس/2020 - 10:58 ص
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هبة أحمد
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كشف الفنان حسام داغر عن مشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل كضيف شرف في مسلسل "البرنس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسام صورة البوستر الخاص بالمسلسل، وعلق على الصورة قائلاً :"سعيد بالظهور كضيف شرف في شخصية مؤثرة في أحداث مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف و المخرج المبدع ياسر سامي اللي أول مرة اشتغل معاهم و حبيتهم الاتنين بجد".

وتابع حسام قائلاً :"اللي شفته من المخرج من مشاهد المسلسل المصورة تأكد أن المسلسل ده سابق عصره بمراحل كتيرة و طبعًا ترشيحي من كاتب السيناريو صديقي و عشرة العمر عمرو سمير عاطف،و إيمانه بيا إني أفضل من يقدم الشخصية دي كل ده وسام علي صدري ".

وأضاف حسام قائلاً :"تجربة جديدة و مميزة ليا أتمنى تنال إعجاب الجمهور، و اعتذر عن عدم وضع صورة ليا بشخصيتي في العمل لعدم حرق الأحداث و الملابس و المكياج أشكركم جدًا علي الفرصة دي و أخص بالشكر صديقتي اللدودة سهر الصايغ أقرب الناس لقلبي و شركة سينرجي للإنتاج التي بتعتبرني ابن من أبناءها و أصدقائي منتجين الفنيين محمد عبد القوي و زكريا القفاص و مدير التصوير حسام حبيب و صديقي مهندس الديكور رامي دراج و المخرج المنفد محمد الطحاوي و انجي علاء مصممة الأزياء، شكرًا بجد دُمتم مبدعين ".

يُشار أن مسلسل" النهاية "من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف،سهر الصايغ، محمد لطفي،عمرو عبد الجليل،محمد لطفي، ناهد السباعي، شريف منير.

والجدير بالذكر أن حسام داغر عُرض مؤخرًا فيلم" الطيب والشرس واللعوب"، والفيلم من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله،بطولة أحمد فتحي، بيومى فؤاد، مي كساب،طارق الإبياري، محمد سلام.
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