بسبب سلسلة دهب.. محمد رمضان يتعرض لهجوم من متابعيه

وعلق "رمضان" على الصورة التي نشرها قائلا: "كن جميلا ترى الوجود جميلا ليلتكم بلون قلبكم".

وتوالت العديد من التعليقات المهاجمة له منها "العالم ف حتة وانت فى حتة لوحدك"، "الدهب حرام"، "هو إنت مش سقعان".

وفي سياق أخر طرح محمد رمضان مهرجان حديد بعنوان "إعصار"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية في الدقائق الاولى من طرحه.





تفاصيل مهرجان "إعصار"





غناء محمد رمضان، ومن كلمات: اسلام شيندي و اسلام كنكا، الحان: المدفعجية، ومن توزيع: الديزل، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "اللي بنلاعبه بنغلبو، أكبر مافيكو بنتعبو، من حيث اتيتم إذهبو، يالا من هنا اقلبو، انا إعصار تسونامي، مبعتمدش اسامي واحد مافيش مني تاني".



