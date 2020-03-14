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برلماني: الحكومة نجحت في مواجهة أزمات الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 10:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، إن الحكومة نجحت في مواجهة أزمة الطقس السيئ والظروف المناخية الاستثنائية التي اجتاحت البلاد بتحركات وإجراءات استباقية استعدت لها منذ بداية الإعلان عن حالة الطقس وتعاملت بكل شفافية وحرصت على مصلحة المواطنين وتم التنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات للتعامل مع هذه الأزمة، ما أدى إلى العبور منها بنجاح، مشيدًا بجهود الحكومة وأجهزة الدولة والقوات المسلحة ورجال الشرطة في مواجهة هذا الظرف الاضطراري الطارئ.

وأضاف في بيان اليوم السبت: أنه على الرغم من أن شبكات الصرف الصحي تحتاج إلى إحلال وتجديد وإعادة تخطيط لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة والتعامل مع مياه الأمطار مستقبلًا، إلا أن الحكومة قرأت الأحدث المتوقع حدوثها صح، وقامت كل وزارة ومحافظة بدورها وانتشرت بالشوارع والميادين وكثفت جهودها ورفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وشكلت سريعًا غرف عمليات مواجهة الكوارث والأزمات لمتابعة هذه الأزمة بكل جوانبها بالتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وأثنى عضو مجلس النواب على جهود الحكومة، ورجال القوات المسلحة، والشرطة، وهيئة الأرصاد الجوية، للجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأيام الماضية في التعامل مع ظروف الطقس السيئ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح يوم الخميس الماضي، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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