Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: الحكومة تعاملت بنضج مع الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 10:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد فايز بركات، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها في استيعاب الحالة الجوية غير الطبيعية والتي شهدت سقوط أكبر كمية من الأمطار، وظهر ذلك بجلاء عبر غرفة العمليات المركزية التي قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس.

وأشار بركات، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الحكومة تعاملت بنضج مع الأزمة، وخططت ونسقت من أجل التعامل معها، وخلال آخر 48 ساعة شاهدنا تحذيرات الأرصاد، كما عقدت الحكومة مؤتمرًا صحفيًا، شرحت فيه كل جوانب الطقس السيئ، والإجراءات التي ستتخذها لتفادى أي أزمات، موضحا أن ظروف وجود إجازة التي تم منحها لموظفي الدولة والمدارس ساهمت إلى حد كبير جدا في التخفيف من الإجراءات التي تتخذ من أجل التعامل مع هذا الحدث.

وأكد، أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية وأيضا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح يوم الخميس الماضي، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

امطار الحكومة اخبار مصر

أخبار تهمك

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ ساعة و 8 دقيقة

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 12 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ 35 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ 14 دقيقة

لو معانا 400 مليار.. تصريح قوي لمتحدث الحكومة بشأن شبكة الأمطار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

11:01 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الأخوة فى الإنسانية

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: "كورونا المرعب" وباء في خبر كان

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

DMCA.com Protection Status