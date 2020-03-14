"كورونا" وصل للمستوى الأحمر في محافظة کرمانشاه الإيرانية

أعلن محمود رضا مرادي، رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران، أن مستوى تفشي فيروس كورونا بالمحافظة للمستوى الأحمر، وفقًا لما نقل موقع "إيران انترناشيونال – عربي"

وبحسب الموقع الإيراني، كشف مرادي، في رسالة أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي إيران "مليئة بفيروس كورونا الوحشي".

وأخلت قوات الأمن الإيرانية، شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان، وذلك في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وكانت إيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس بعد الصين، حيث تسبب في وفاة 514 شخصاً وإصابة حوالي 11364 حتى اليوم الجمعة، بحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية.