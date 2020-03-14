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عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

السبت 14/مارس/2020 - 10:40 ص
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ليفربول
ليفربول
هيثم موسى
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أصبح ليفربول الإنجليزي على بعد خطوة وحيدة من التتويج باللقب الغائب عن ملعب أنفيلد، نحو أكثر من 30 عام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".

وأفادت تقارير صحفية اليوم أن "الريدز" مهدد بالحرمان من التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم، بناءا على طلبات باقي الأندية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن هناك ضغوط متزايدة لإلغاء الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسببب تفشي الفيروس اللعين كروونا.

وأكدت صجيفة ذا صن البريطانية  على أن الضغوط تتزايد على رؤساء البريميرليج، من أجل إلغاء الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا،  وسوف يعقد اجتماع طارئ لأندية البريميرليج الأسبوع المقبل، لبحث مصير البطولة.

جدير بالذكر أن هناك قرار صدر بتعليق المنافسات في البريميرليج والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية، وعدم خوض أي مباريات حتى 3 أبريل المقبل على أقل تقدير.

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