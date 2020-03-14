بطرس دانيال يكتب: الأخوة فى الإنسانية

ذات يوم كنتُ أسير على الجبل، فرأيتُ من بعيدٍ وحشاً كاسراً فَخِفتُ منه، ولكننى عندما اقتربت منه، اكتشفتُ أنه إنسان، وعندما وصلتُ إليه رأيتُ أخّاً لى. نجد على مدار الأجيال شعوباً ودولاً تدّعى بأنها أرقى وأسمى البشرية وتحتقر الشعوب الأخرى معتبرة إيّاها عالة على المجتمع الدولي! لقد تناست هذه المجتمعات بأننا جميعاً أبناء الله الذى خلقنا على صورته ومثاله فى الحُب والقداسة والرحمة، لكننا نستطيع أن نتعلم الدرس من هذا المَثَل البسيط الذى ذكرناه فى مستهل موضوعنا، وهو أن المسافة التى نضعها بين بعضنا البعض تشوّه معالم وجه الآخر، وتسبب خوفاً من الناس، لأننا نتخيلهم أشباحاً، حتى إن عقلنا يتوقف عن التمييز فى هذه اللحظة. لذلك يجب علينا أن نقترب من الآخر دون حذر، وهذا يعنى أن نسعى إلى فهم الأشخاص ونواجه هؤلاء الذين نعتبرهم خطراً على حياتنا. وبقدر ما نُذيب المسافة، تظهر الصورة الحقيقية للآخرين وندرك الملامح الخاصة بهم، وتختفى الكوابيس والتخيلات. لكن كل هذا لا تتكفى، بل يجب علينا أن نتحلّى بالشجاعة التى تدفعنا لمواجهة الشخص ومقابلته وجهاً لوجه والتحدث معه، والنظر فى عينيه، حينئذٍ سنكتشف على هذا الوجه علامات الألم والحزن والفرح والخوف والرجاء واليأس والهم والقلق والحُب، كل هذه الملامح نتقاسمها جميعاً فى حياتنا اليومية وتُكوّن منّا جماعة أخوية. إذا كنتُ أريد فى بداية الأمر أن أُلقى حجراً من بعيد للدفاع عن نفسى، إلا أننى عندما اقتربتُ من الآخر استطعت أن أمدد له يدى. كما أننى اكتشفت جمال وقوة وجه الشخص الذى أتقابل معه سواء كان رجلا أو امرأة. ويقول فى هذا الصدد الأب الفيلسوف Italo Mancini: «إن عالمنا سيحيا حقاً ويحُب ويتقدس ليس من النظريات غير المحدودة أو أحداث التاريخ أو ظواهر الطبيعة، لكن من وجود مراكز الحياة المذهلة ألا وهى وجوه الآخرين. وجوه بحاجةٍ إلى رؤيتها واحترامها وملاطفتها». نستطيع أن نكتشف فى عين كل إنسان نفسيته وسر حياته، كما أننا إذا نظرنا بكل حُب فى وجه الآخر، لن نجد أى وسيلة تدفعنا إلى بغضه. كل هذا عاشته الأم تريزا مؤسسة راهبات المحبة الهنديات والتى خدمت الفقراء والمرضى والمسنّين والأطفال المهملين فى العالم كله دون تمييز أو تفرقة، وتعلّمنا هكذا: «الناس غير عقلاء ولا منطقيين وأنانيون، لا يهم، أحبّهم رغم ذلك؛ إذا فعلتَ خيراً للآخرين فاتّهَمك الناس بأنك تفعل هذا بدوافع أنانية خفية، لا يهم، اصنع خيراً رغم ذلك. إن استطعت أن تحقق أهدافك ستجد من يسعى لإعاقتك لا يهم، ثابر على نجاحك رغم ذلك؛ الخير الذى تعمله اليوم سيُنسى غداً لا يهم، اعمل خيراً رغم ذلك؛ الصدق والصراحة يجعلانك عُرضة لإيذاء الآخرين لا يهم، كُنْ صادقاً وصريحاً رغم ذلك... الناس بحاجةٍ إلى مساعدة، لكنهم ينقلبون عليك إذا ساعدتهم لا يهم، ساعد الناس رغم ذلك... أعطِ العالم أفضل ما عندك». عادةً يستخدم الأشخاص الذين يفكرون فى عمل الخير شعار «يهمنى» حتى يسارعوا فى خدمة الآخرين ويتخلّوا عن أنانيتهم، وهذا الشعار يستخدمه الذين يشعرون بمعاناة الإنسانية ويضعونها على عاتقهم مهما كانت النتيجة. شعار «يهمنى» هو ارتقاء الضمير الذى يشعر بأننا أبناء عائلة واحدة وهى البشرية، ولنا أبٌ واحد وهو الله. لكننا اليوم أمام شعارٍ آخر: «لا يهم» الذى أرادت القديسة الأم تريزا كتابته على حائط ملجأ للأطفال بمدينة كالكوتا الهندية. مرات عديدة يكون حُكم الآخرين ونقدهم لأعمال الخير هو وسيلة لإحباط فعل الخير نحو البشرية، ويُعتبر هذا العدو اللدود للسخاء والتطوع والصدق والأمانة. لذلك كانت رسالة الأم تريزا مبنية طوال حياتها على كلمات السيد المسيح: «كل ما فعلتموه من ذلك لواحدٍ من أخوتى هؤلاء الصغار، فلى قد صنعتموه» (متى 25: 40). إذاً يجب أن نعتبر كل البشرية أخوةً لنا، ونكتشف فى وجوه الآخرين ملامح الإنسان الحقيقية، وبناءً على ذلك ستصبح الأرض كلها فردوساً نعيش فيه، وستكتسب الحياة طعماً ومعنى مختلفين وجديدين. ويعبّر Paisij Veličkovskij أحد النسّاك الأوكرانيين عن الأخوّة بهذه الكلمات: «عندما أنظر إلى الآخرين لا أراهم أخوة بل ملائكة، وعندما يأتى إليّ أحد المحتاجين، أحنى رأسى نحوه متذكّراً كلمات الكتاب المقدس: رأيتَ أخاك، رأيتَ الرب». هكذا نختم حديثنا بالترتيب الصحيح للأمور: الله أولاً، أخى ثانياً، وأنا فى المقام الأخير.