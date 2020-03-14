اعتقال شقيقة الفنانة دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"

اعتقلت السلطات المغربية، صباح أمس الجمعة ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة دنيا بطمة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ملف "حمزة مون بيبي"، وتم إيداعها سجن الوداية بمدينة مراكش.

وتتابع النيابة العامة بمراكش كلا من دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بتهم ثقيلة تتعلق بـ"المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وأيضا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك".

والجدير بالذكر أن حساب "حمزة مون بيبي" هو حساب متخصص في نشر فضائح الفنانين والشخصيات المعروفة على انستجرام وسناب شات، يكشف كل يوم عن معلومات جديدة، منذ اعتقال مصممة الأزياء عائشة عياش التي كانت مقيمة بدولة الإمارات.