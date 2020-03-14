تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن تأجيل الدراسة أسبوعين، قائلا إنه لا صحة لهذا الكلام، مناشدا المواطنين الالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية.





وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشائعات المتداولة بشأن تعليق الدراسة، قائلا في رسالة له عبر جروب "تمرد معلمي مصر": "لقد دفعنا ثمنا غاليا للإشاعات والتضليل والبلبلة والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة وحذرنا منها ليل نهار، تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة".



وأضاف الوزير: "أرجو أن نتحري كلنا الدقة والحذر فيما نقرأ هذه الأيام حيث يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لاثارة الفوضى.. والله الموفق والحامي لبلادنا وأبنائنا".



