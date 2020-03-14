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بسبب الطقس.. وقف تصوير مسلسل ياسر جلال الجديد
السبت 14/مارس/2020 - 10:31 ص
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الفجر الفني
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قررت الشركة المنتجة لمسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال الجديد وقف تصويره لمدة أسبوع بسبب حالة الطقس السئ التي تشهدها البلاد منذ يومين، على أن يتم استئناف التصوير عقب تحسن الحالة الجوية.
وسيتم تكثيف ساعات التصوير في الأسبوع التالي لتعويض أيام التوقف من أجل اللحاق بالمارثون الدرامي الرمضاني 2020.
"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.
مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية
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