درة: "إن شاء الله هتجوز.. وكفاية إشاعات ربنا يهديكم"

لأول مرة ردت الفنانة التونسية درة، على شائعة زواجها من الفنان نور الشريف، موضحة أنها لم تلتق به سوى مرات قليلة فكيف يتم زواج بينهما، موضحة أنها باتت تنزعج من هذه الشائعات التي تردد مرارا وتكرارا.

وقالت درة في لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربي": "الفنان نور الشريف لم ألتقِ به إلا مرات قليلة جداً، وأنا أعتبره مثل والدي ولم تربطني به أي لقاءات قوية أو حتى مناسبات اجتماعية، فكيف أتزوج بشخص أكبر مني بـ40 سنة، فالشائعات تخرج بشكل مستمر وتزعجني جداً".

وأضافت درة: "الفنّان الراحل نور الشريف له كل الاحترام وكذلك أسرته، وفي الحقيقة هذه الشائعات تضايقني، وأقول لمروجيها (ربنا يهديكم)".

وعند سؤالها عن سبب عدم ارتباطها قالت: "أنا لست ضد الرجالة، وكل امرأة من حقها الزواج ولكني لم أجد الرجل المناسب بعد. ولكني سأتزوج قريباً إن شاء الله، ولست عازفة عن الزواج ولكن النصيب لم يأت بعد. الإعلام يهتم كثيراً بالجانب الشخصي وتحديداً فكرة زواجي، لكن أستطيع أن أقول إنني سوف أتزوج إن شاء الله لكن لا أستطيع التأكيد أن زواجي سوف يكون قريباً".

وعن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل قالت: "سأشارك بالموسم الثاني من مسلسل حرملك مع العديد من النجوم سوريا كباسم ياخور، وجمال سليمان، وسلافة معمار".