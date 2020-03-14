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الأسهم الأمريكية تسجل أفضل أداء يومي منذ 2008

السبت 14/مارس/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
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أنهت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي، لتسجل أفضل أداء يومي منذ 2008، بعد تكبد أسوأ خسائرها اليومية في أكثر من 30 عاما مع تعلق المستثمرين بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية للحيلولة دون ركود عالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي  بنحو 2000 نقطة بما يعادل 10% إلى 23185 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 230 نقطة أو 9.3 بالمئة إلى 2711 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 673 نقطة أو 9.4 بالمئة إلى 7874 نقطة.


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فيروس كورونا البورصة الامريكية البورصة الاقتصاد الامريكي الاسهم الامريكية اسهعار الاسهم

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