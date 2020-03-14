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بسبب وجود مياه الأمطار.. استمرار غلق عدة طرق.. تعرف عليها

السبت 14/مارس/2020 - 10:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن الطرق المغلقة حتي الآن، بسبب تجمعات مياة الأمطار المتراكمة بالطرق.
جاءت كالتالي

طريق العين السخنة، طريق الزعفرانة اتجاه السويس، طريق عيون موسى اتجاه شرم الشيخ، طريق الكريمات الصحراوي الشرقي من بني سويف حتى المنيا، محور الضبعة الكليو ١٧٥ اتجاه مطروح.

وأضافت المرور في بيان: عن استمرار التحويلات المرورية بطريق الفيوم، والطريق الدائري بسبب كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي بالتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي، ما أدى إلى انهيار بطول ٧٠ متر في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي بارتفاع ١٨ متر، وبعده ٥٠٠ متر اتجاه المعادي الجهة اليسري ٦٠ متر طول في ٧ متر إرتفاع.

وأوضحت: أنه تم تحويل الطريق القادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.

وأكدت: أنه تم غلق الطريق الدائري بعد أبراج سما اتجاه منقطة معمار المرشدي بطول ٥٠٠ متر، لوجود تجمع مياة الأمطار المتراكمة بالطريق، مؤكدة على استمرار سحب المياة بواسطة سيارات الشفط تنسيقا مع الجهات المعنية.

وشدد مدير المرور على تكثيف تواجد الخدمات المرورية بالطرق، ووضع اللافتات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

من جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر،، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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غلق الطرق تجمعات مياه الأمطار بوابة الفجر المرور الفجر الطقس الاجراءات الاحترازية الأرصاد الجوية الإدارة العامة للمرور

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