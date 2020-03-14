رامي جمال: "الظروف سخفت والتسقيف هيبقى للي بيعمل احتياطاته"

قام الفنان رامي جمال بإعطاء محبيها بعض التعليمات، وذلك خوفًا عليهم من الإصابة بمرض "الكورونا".



كتب رامي جمال منشورًا للتوعية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، قال فيه :"الظروف الخاصة تتطلب تصرفات من نوع خاص، كل فرد في المجتمع عليه واجب حماية نفسه، والمساهمة في حماية غيره والمجتمع ككل".



وتابع رامي قائلاً :"انشروا الوعي بين الناس، بالتصرفات السليمة، كفاية تلامس جسدي في السلامات، حافظ على نظافة إيدك دايمًا، وماتقربهاش من وشك إلا بعد ما تغسلها بالميه والصابون كويس جدًا".



أضاف رامي قائلاً : "تجنب أي تجمعات ملهاش لازمة، التزم دايمًا بالنشرات الرسمية من الجهات الرسمية، وربنا يسلم الجميع، الظروف سخفت، والتسقيف هيبقي للي بيعمل احتياطاته، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا".



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا ألبوم" أنا لوحدي "، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء منهم مدين،محمد عاطف، ياسر نور،تامر حسين، شريف بدر، أيمن بهجت قمر،بلال سرور، محمد محمد أبو نعمة.