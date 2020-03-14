Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 6 أشخاص في كازاخستان

السبت 14/مارس/2020 - 10:15 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم السبت، حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 6 أشخاص.

 

وبحسب السلطات الصحية في كازاخستان، أصيب رجل في الـ62 من العمر، وصل إلى مدينة ألما آتا جنوب شرقي البلاد قادما من موسكو الثلاثاء الماضي، وذلك إضافة إلى اكتشاف إصابة امرأة وصلت إلى العاصمة نور سلطان ضمن رحلة جوية من وارسو، مضيفة أن جميع الحالات خاضعة للحجر الصحي حاليا.

 

وقد أعلنت كازاخستان، أمس الجمعة، عن رصد أول 4 حالات إصابة بكورونا، حيث تأكد إصابة ثلاثة مواطنين وصلوا إلى ألما آتا قادمين من ألمانيا ومواطنة وصلت إلى نور سلطان قادمة من إيطاليا عن طريق موسكو.

 

وألغت السلطات الكازاخية، في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

Advertisements

أخبار تهمك

صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية

منذ حوالي 6 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 10 ساعات

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 13 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status