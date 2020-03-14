ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 6 أشخاص في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم السبت، حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 6 أشخاص.

وبحسب السلطات الصحية في كازاخستان، أصيب رجل في الـ62 من العمر، وصل إلى مدينة ألما آتا جنوب شرقي البلاد قادما من موسكو الثلاثاء الماضي، وذلك إضافة إلى اكتشاف إصابة امرأة وصلت إلى العاصمة نور سلطان ضمن رحلة جوية من وارسو، مضيفة أن جميع الحالات خاضعة للحجر الصحي حاليا.

وقد أعلنت كازاخستان، أمس الجمعة، عن رصد أول 4 حالات إصابة بكورونا، حيث تأكد إصابة ثلاثة مواطنين وصلوا إلى ألما آتا قادمين من ألمانيا ومواطنة وصلت إلى نور سلطان قادمة من إيطاليا عن طريق موسكو.

وألغت السلطات الكازاخية، في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.