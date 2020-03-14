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مع كثرة المعروض السعودي.. توقعات بانخفاض صادرات الخام الأمريكية

السبت 14/مارس/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
رويترز
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 قالت مصادر لدى أكبر تجار النفط في الولايات المتحدة إن صادرات الخام الأمريكية ستهوي نحو مليون برميل يوميا في ابريل ومايو، مع إغراق السعودية السوق بنفط مخفض السعر.

تغمر السعودية الأسواق بالنفط بأسعار منخفضة تصل إلى 25 دولارا للبرميل واستأجرت حوالي عشر ناقلات لشحن ما يصل إلى 12 مليون برميل من الخام إلى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك، مع تصعيدها للمعركة الدائرة مع روسيا على الحصص بالسوق العالمية.

عانت أسعار النفط من أشد خسائرها بالنسبة المئوية في أسبوع واحد منذ الأزمة المالية في 2008 مع تعرض الاقتصاد العالمي لهزة بفعل جائحة فيروس كورونا، وكثفت السعودية جهودها لتعزيز الصادرات عقب انهيار اتفاق بينها وبين روسيا ومنتجي نفط آخرين للحد من المعروض.


فعلت الولايات المتحدة ذلك مع تخلي السعودية وروسيا وآخرين عن حصص بالسوق خلال السنوات القليلة الماضية عن طريق اتفاقات لتقليص المعروض بهدف إبقاء الأسعار مرتفعة.


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