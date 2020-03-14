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بطل واقعة سيارات التجمع: أنقذنا 46 عربية و6 أتويبسات مدارس

السبت 14/مارس/2020 - 10:05 ص
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السيارات
السيارات
هدى عبدالرازق
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قال شريف خيري، بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع: إنه يقطن في منطقة التجمع الخامس، ولديه سيارة جيب، تتحمل أوزانا كبيرة، ولهذا فكر في مساعدة الناس وسحب سياراتهم العالقة بسبب الطقس السيء، في موجة سيول 2018، وهو ما لاقى استحسان الكثيرين.

وأشار "خيري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن فكرته توسعت، وتعرف على عدد من الأفراد لديهم سياارات دفع رباعي، وقرروا أن يكونوا فريق إنقاذ، وأنشأوا صفحة على "فيسبوك"، منوها بأنهم جميعا من سكان التجمع، ولهذا فهم يركزون على إنقاذ سكان تلك المنطقة لمعرفتهم بطرقها وأماكنها.

وأضاف بطل واقعة انقاذ سيارات التجمع، أنهم ملتزمون بتغطية القاهرة الجديدة من أول طريق السويس حتى طريق العين السخنة، ومن أول طريق الدائري وحتى مدينتي، لافتا إلى أنهم انقذوا 46 سيارة، و6 أتوبيسات مدارس وهذا بسيارته فقط، وذلك خلال موجة أمطار شهر فبراير.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

واستثنى رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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