سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-3-2020

سعر الريال السعودي





استقر سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 14مارس 2020 ، وذلك بعد أداء متباين للعملة السعودية في السوق المحلى خلال تعاملات اليومني الماضيين وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وجاءت على التالي:









أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.13 جنيه للشراء

4.23 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15 جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى قناة السويس





4.16 جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.15 جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى





4.16 جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.10 جنيه للشراء

4.21 جنيه للبيع.







