Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-3-2020

السبت 14/مارس/2020 - 09:57 ص
Advertisements
سعر الريال اليوم
سعر الريال اليوم
Advertisements
سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 14مارس 2020 ، وذلك بعد أداء متباين للعملة السعودية في السوق المحلى خلال تعاملات اليومني الماضيين وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وجاءت على التالي:


أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه 

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 4.13  جنيه للشراء
 4.23  جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.15  جنيه للشراء 
4.20  جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 
4.15  جنيه للشراء
4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء
 4.20 جنيه للبيع.


 سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 4.15 جنيه للشراء
 4.20 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.16 جنيه للشراء
4.20 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
 4.10 جنيه للشراء 
4.21 جنيه للبيع.


Advertisements

أخبار تهمك

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الاتحاد الإنجليزي يهدد أحلام ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 10 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية

منذ حوالي 6 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status