إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والعروض الفنية بالمغرب

قررت وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم السبت، إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والعروض الفنية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وأعلنت السلطات المغربية، إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد سجلت في وقت سابق، أول حالة تعافي من فيروس "كورونا" لشاب مغربي قادم من إيطاليا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.