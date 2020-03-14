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نانسي عجرم توجه نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نظراً لإنتشار الوباء اللعين المدعو "كورونا" والذي أثار رعب وهلع العالم أجمع، حيث بدأ من الصين وإنتشر لباقي أنحاء الأرض حتي الدول المتقدمة لم تسلم منه، قامت الفنانة نانسي عجرم بنشر مجموعة من الصورة التي تحتوي علي العديد من النصائح الهامة للوقاية من فيروس "كورونا" وذلك لتوعية جمهورها بأهمية الوقاية وإتخاذ سبل الحماية من هذا الفيروس وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".


قامت نانسي بالتعليق علي الصور قائلة: "إليكم جميعاً هذة النصائح لاننا نهتم بالأمان والحماية أولاً، كونو علي علم بطرق الحماية، ربنا معانا كلنا،" كرونا فيروس" ،" كوفيد ١٩"" امكث في المنزل ".

والجدير بالذكر أن من طرق الحماية التي ذكرتها "نانسي"

١_إستخدام الصابون وغسل اليدين جيداً لأن الصابون يذوب الغشاء الدهني للفيروس.
٢_الفيروس يعيش علي أسطح المواد لكن عمرة علي الأسطح يختلف بإختلاف السطح.
٣_الحرارة تقلل عمر الفيروس بينما الرطوبة تزود عمرة.
٤_جلد اليدين يعتبر من الأسطح الخشنة لذالك يجب دلكها جيداً لمدة لا اقل عن ٢٠ثانية.
٥_ضرورة إستخدام المطهرات السائلة، المعقم الهلامي، والكريمات التي تحتوي علي الكحول المعقم والصابون للحماية من الفيروس.


يذكر أن فيروس كرونا إنتشر وبدأ من الصين إلي باقي دول العالم المتقدمة، ودول العالم الثالث أيضاً وليس لة علاج واضح الي الآن ولكن هناك سبل كثير للوقاية ممه.

" كورونا فيروس" حيواني المصدر، أي أنه ينتقل بين الحيوانات والبشر. وتشير البيّنات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال العربية على نحو مباشر أو غير مباشر.وقد اكتُشف فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"كورونا" في الجمال العربية في عدد من البلدان، بما في ذلك مصر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. وهناك بيّنات أخرى تُشير إلى أن فيروس كورونا منتشر في الجمال العربية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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