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رئيس الاتحاد الإنجليزي يهدد أحلام ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

السبت 14/مارس/2020 - 09:49 ص
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ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
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أثار جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الرعب في مدينة ليفربول، بعد تلميحه لإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الجمعة، عن تأجيل كل مباريات البطولة، حتى 3 إبريل المقبل، بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.

وعقدت الرابطة إجتماعاً طارئاً، لأندية البريميرليج، من أجل دراسة الموقف الحالي، بعد زيادة إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وبحسب تقارير صحيفة "تايمز"، فإن كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي، لا يعتقد أن بطولة الدوري سوف تستكمل هذا الموسم بسبب الأحداث الأخيرة الراهنة.

إلغاء بطولة الدوري يعني أن هناك خسائر فادحة تنتظر الأندية، حيث سيتم خسارة أغلب عقود الرعاية وبالتبعية إفلاس عدد كبير من الأندية وكوارث اقتصادية ضخمة لا يحمد عقباها.

حلم ليفربول يهدد في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي
فحلم فريق ليفربول يهدد في تتويجة ببطولة الدوري الإنجليزي، لأنه في حاله إلغاء هذا الموسم سيعني عدم إعلان أي نادٍ كبطل لهذه النسخة من المسابقة.

حيث يحتل أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يذكر أنه سيتم عمل إجتماع خلال الأيام المقبلة، لتحديد وحسم الرياضة في إنجلترا، رغم أن السلطات الإنجليزية في حيره بسبب عدم السيطرة على الفيروس اللعين.

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