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رنا سماحة وإيوان يحييان حفل عيد الأم في عمان (تفاصيل)

السبت 14/مارس/2020 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة رنا سماحة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك بمناسبة عيد الأم يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠ من شهر مارس الجاري، بمدينة مسقط بسلطنة عمان، ويشاركها في الحفل المطرب إيوان.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة رنا سماحة لطرح أغنيتين قريبًا تحملان عنوان "اسمه ايه"، و"حياتى تخصني"، وهما من كلمات هانى صاور، وتوزيع أحمد عبد السلام.

ومن ناحية أخرى، انتهت رنا سماحة من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشتمل على أغنيات عديدة وهما "عندي الجرأة"، و"100 مليون عملة"،من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان فخراني، وتوزيع حازم سعيد،، "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام، "رقصونى على الواحدة"، من كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

والجدير بالذكر أن رنا سماحة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "أميرة الحب"، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.
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