حقيقة انتقال فيروس كورونا إلى نجوم ليفربول

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الأوساط الرياضية بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا المستجد COVID -19 .

ونفى رامي عباس وكيل الفرعون المصري إصابته بالكورونا بعد انتشار الكثير من الإصابات في الدوري الإنجليزي، وعدم وجود أي حالات داخل نادي ليفربول.

وشهدت الساعات الماضية الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا بين أندية الدوري الإنجليزي أبرزهم ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وهودسون أودوي لاعب تشيلسي، بالإضافة لظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس القاتل بينهم 5 عناصر من فريق بورنموث و3 لاعبين من ليستر سيتي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعليق منافسات البريميرليج حتي 4 أبريل المقبل، خوفا من فيروس كورونا، كما أكدت تقارير صحفية أن هناك تجاه قوي لإلغاء البطولة بشكل نهائي بالموسم الحالي.

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي، تؤدي لارتفاع نسبة خطر إنتقال العدوي لمحمد صلاح وباق اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا، نظرًا لأن الفيروس المستجد ينتشر بسرعة كبيرة وتسبب في الآلاف من حالات الإصابة والوفيات حول العالم في فترة زمنية قصيرة.



