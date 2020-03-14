Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أقوى واحدة" لـ لطيفة تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة عبر "اليوتيوب"

السبت 14/مارس/2020 - 09:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
تقترب أغنية "أقوى واحدة" للفنانة التونسية لطيفة، من تخطي حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

أغنية "أقوى واحدة" كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

كلمات أغنية أقوى واحدة لـ لطيفة

فى الفرح ببان زعلانة.. أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة ف وسط الناس.. مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. بفرح وأزعل وأبكى وأضحك.. كله فى نفس الوقت .. وحتى الفضفضة دايما بكلم نفسى جوايا.. وبسند نفسى على نفسى وآبين إنى متفائله .. فى كل مواقف الدنيا  بكون الراسية والعاقله .. ولو يوم أضعف وأبكى دموعى فى عينى بحبسها .. ولو زعلانة من حاجة بصالح نفسى فى مرايا".


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 10 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعة و 12 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 11 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية

منذ حوالي 6 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

09:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status