"أقوى واحدة" لـ لطيفة تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة عبر "اليوتيوب"

تقترب أغنية "أقوى واحدة" للفنانة التونسية لطيفة، من تخطي حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





أغنية "أقوى واحدة" كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.





كلمات أغنية أقوى واحدة لـ لطيفة





فى الفرح ببان زعلانة.. أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة ف وسط الناس.. مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. بفرح وأزعل وأبكى وأضحك.. كله فى نفس الوقت .. وحتى الفضفضة دايما بكلم نفسى جوايا.. وبسند نفسى على نفسى وآبين إنى متفائله .. فى كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقله .. ولو يوم أضعف وأبكى دموعى فى عينى بحبسها .. ولو زعلانة من حاجة بصالح نفسى فى مرايا".







