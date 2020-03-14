حقيقة وفاة مُسنة بعد إصابتها بـ"كورونا" في حميات نجع حمادي

أوضحت إدارة مستشفى حميات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ما تردد حول وفاة مسنة داخل المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقال المستشفى في بيان اليوم السبت: إن المستشفى استقبل منذ يومين، سيدة من مركز أبوتشت المجاور، تبلغ من العمر 80 عاما، تظهر عليها أعراض الإنفلونزا الموسمية، وهي كانت قادمة من السعودية منذ أيام.





وأوضح البيان: أنه تم تقديم العلاج اللازم لها، بعد حجزها في المستشفى، وسحب عينات منها لتحليلها" لم تظهر بعد"، وتوفيت أثناء تواجدها بالمستشفى، وهي مصابة بالإنفلونزا وليس بفيروس الكورونا كما ردده البعض.



