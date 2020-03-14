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حقيقة وفاة مُسنة بعد إصابتها بـ"كورونا" في حميات نجع حمادي

السبت 14/مارس/2020 - 09:40 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أوضحت إدارة مستشفى حميات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ما تردد حول وفاة مسنة داخل المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المستشفى في بيان اليوم السبت: إن المستشفى استقبل منذ يومين، سيدة من مركز أبوتشت المجاور، تبلغ من العمر 80 عاما، تظهر عليها أعراض الإنفلونزا الموسمية، وهي كانت قادمة من السعودية منذ أيام.

وأوضح البيان: أنه تم تقديم العلاج اللازم لها، بعد حجزها في المستشفى، وسحب عينات منها لتحليلها" لم تظهر بعد"، وتوفيت أثناء تواجدها بالمستشفى، وهي مصابة بالإنفلونزا وليس بفيروس الكورونا كما ردده البعض.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الجمعة، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأوضحت: أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل لشخص أجنبي، مشيرا إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وكشفت الوزارة عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخري للألماني الذي توفى الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وشددت على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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نجع حمادي كورونا فيرورس كورونا بوابة الفجر الفجر

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