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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ5 حالات في تركيا

السبت 14/مارس/2020 - 09:33 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 5 حالات، حسبما أعلنت السلطات التركية.

 

أضافت السلطات التركية، أن 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي المرض، مشيرة إلى رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" لأشخاص من عائلة واحدة مرتبطين بالإصابتين المسجلتين سابقا،

 

وذكر السلطات التركية، أن 2 من المصابين الـ5 بالفيروس يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية، مؤكدة أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما،

 

 كما ذكر قررت حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14.

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