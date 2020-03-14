سمية الخشاب توجه نصائح لجمهورها لمواجهة فيروس كورونا

وقالت الخشاب في الفيديو: "بلاش نأكل حاجات متلجة ولا أكل بايت، كورونا بيفضل عالايد 10 دقايق، فلازم نغسل أيدينا كل شوية، وبيفضل عالاقمشة 9 ساعات، فلازم نغسل الملابس كويس جدًا ونعرضها للشمس".

علقت الخشاب على الفيديو قائلة: "شوية نصائح مني ليكم حبايبي وربنا يحمينا كلنا، ومفيش داعي نخاف من الكورونا أهم حاجة الوقاية وإن شاء الله فترة وتعدي".



