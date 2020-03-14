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سمية الخشاب توجه نصائح لجمهورها لمواجهة فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجهت الفنانة سمية الخشاب، بعض النصائح لمتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخشاب في الفيديو: "بلاش نأكل حاجات متلجة ولا أكل بايت، كورونا بيفضل عالايد 10 دقايق، فلازم نغسل أيدينا كل شوية، وبيفضل عالاقمشة 9 ساعات، فلازم نغسل الملابس كويس جدًا ونعرضها للشمس".

علقت الخشاب على الفيديو قائلة: "شوية نصائح مني ليكم حبايبي وربنا يحمينا كلنا، ومفيش داعي نخاف من الكورونا أهم حاجة الوقاية وإن شاء الله فترة وتعدي".


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