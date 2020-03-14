تعرف على تفاصيل شخصية مروة الأزلي في "البرنس"

تخوض الفنانة الشابة مروة الأزلي الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "لوزا" تعيش في حارة شعبية، ولكنها متمردة على حالها،ولديها طموحات كبيرة لكي تمتلك أموال كبيرة وتصبح غنية.



يُشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،إنتاج سينرجي وبطولة محمد رمضان،أحمد زاهر، نور،عبد العزيز مخيون،روجينا، صفاء الطوخي،نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز،إدوارد،رحاب الجمل،ريم سامي،أحمد داش،محمد حاتم، حازم إيهاب،سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



ويعد البرنس التعاون الثالث بين مروة الأزلي والفنان محمد رمضان بعدما شاركت معه في فيلم "الألماني"عام 2011 الذي كان أولى بطولات محمد رمضان المطلقة في السينما، ثم تعاونت معه في شهر رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، وجسدت خلاله شخصية راقصة تتزوج من صديقه.



والجدير بالذكر أن مروة الأزلي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "صندوق الدنيا"، وجسدت خلاله دور بائعة كبدة في حارة شعبية تُدعى "زبادي" ،والفيلم من إخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي،باسم سمرة،مجموعة مميزة من النجوم، ويعرض حاليًا بالسينمات.