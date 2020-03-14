تأثرا بالطقس السيء.. نهر النيل أصفر

تسببت مياه الأمطار والسيول، التي شهدتها عدة محافظات، منذ صباح أول أمس الخمس، في زيادة نسبة العكارة بمجري نهر النيل، ما أدى إلى تغير لونه للأصفر.





وتسربت إلى مجرى النيل، كميات كبيرة من الأتربة التي صاحبت السيول، فيما سارعت فروع الهيئة العامة لمياه الشرب بالمحافظات، إلى إعلان حالة الطوارئ، وتم إغلاق محطات مياه الشرب بعدد من المحافظات لحين عودة مياه النيل إلى طبيعتها وزوال الأتربة والعكارة.





وشهدت محافظات سيولا قوية، وسط أنباء متضاربة عن تحذيرات من إمكانية وقوع سيول جديدة خلال الأيام المقبلة.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجه أمطار غزيرة علي القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوبي البلاد والبحر الأحمر وسيناء.





وكانت وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي إلى 20 وفاة إضافة إلى خسائر مادية في محافظات عدة.



